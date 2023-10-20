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Вышел локализованный трейлер «Книги решений» от режиссера «Вечного сияния чистого разума»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:55

«Русский Репортаж» опубликовал локализованный трейлер «Книги решений» — частично автобиографической картины. Премьера ленты в российском прокате состоится 16 ноября.

Сюжет рассказывает о непризнанном гении режиссуры Марке, который уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы.

С помощью преданной команды ему удается заполучить отснятый материал и скрыться в загородном доме тетушки. Там Марк пытается закончить работу над проектом, превращая жизнь вокруг в веселый хаос.

В «Книге решений» сыграли Пьер Нине, Бланш Гарден, Стинг, Франсуаза Лебрен, Венсан Эльбаз и другие. В ленте также появился культовый музыкант Стинг.

Режиссером фильма выступил Мишель Гондри — постановщик «Вечного сияния чистого разума», обладатель премии «Оскар» и режиссер множества клипов для известных музыкантов (Radiohead, The Chemical Brothers, Бьoрк).

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Гордон СамнерБьоркБланш ГарденВенсан ЭльбазМишель Гондри
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