Вышел локализованный трейлер «Книги решений» от режиссера «Вечного сияния чистого разума»

«Русский Репортаж» опубликовал локализованный трейлер «Книги решений» — частично автобиографической картины. Премьера ленты в российском прокате состоится 16 ноября.
Сюжет рассказывает о непризнанном гении режиссуры Марке, который уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы.
С помощью преданной команды ему удается заполучить отснятый материал и скрыться в загородном доме тетушки. Там Марк пытается закончить работу над проектом, превращая жизнь вокруг в веселый хаос.
В «Книге решений» сыграли Пьер Нине, Бланш Гарден, Стинг, Франсуаза Лебрен, Венсан Эльбаз и другие. В ленте также появился культовый музыкант Стинг.
Режиссером фильма выступил Мишель Гондри — постановщик «Вечного сияния чистого разума», обладатель премии «Оскар» и режиссер множества клипов для известных музыкантов (Radiohead, The Chemical Brothers, Бьoрк).