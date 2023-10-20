В США преступник написал на своем доме, что он здесь не живет. Так он хотел обмануть полицейских

Однако стражи порядка допросили человека, который вышел из дома, и он подтвердил, что Джони внутри. После этого полицейские окружили здание и потребовали от мужчины выйти. В течение часа реакции не последовало, тогда правоохранители пустили в дом слезоточивый газ. На улицу вышли четыре человека, но Йейтса среди них не было.