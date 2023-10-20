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В США преступник написал на своем доме, что он здесь не живет. Так он хотел обмануть полицейских

Семён Гудошников
Сегодня в 18:13

41-летний Джон Йейтс из Флориды, разыскиваемый полицией, решил сбить правоохранителей с толку — у входа в свой дом он повесил большую табличку с надписью «Джони Йейтс здесь НЕ живет!». Об этом сообщает New York Post.

Йейтса обвиняют в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы и других преступлениях.

Помощники шерифа выяснили адрес мужчины и нагрянули к нему. Однако у входа их ждала предупреждающая табличка. «Ну и дела… доска для письма фломастерами никогда раньше нам не лгала — стоит ли нам этому верить?» — отметили в полицейском департаменте.

Однако стражи порядка допросили человека, который вышел из дома, и он подтвердил, что Джони внутри. После этого полицейские окружили здание и потребовали от мужчины выйти. В течение часа реакции не последовало, тогда правоохранители пустили в дом слезоточивый газ. На улицу вышли четыре человека, но Йейтса среди них не было.

В результате здание пришлось обыскивать с собакой, мужчину нашли прячущимся в шкафу. Вместе с ним были арестованы и другие люди, которые ранее покинули дом. Их обвиняют в отказе помогать следствию.

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