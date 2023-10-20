«Делаю маме книжечку»: блогерша придумала учебник по пользованию смартфоном для родных

Пользовательница твиттера сделала для мамы учебник по использованию смартфона.
Тату-мастер из Рязани Арина Соловьева поделилась с фолловерами фото книжечки, которую она сделала, чтобы помочь родителю быстрее освоить основные функции смартфона.
«Делаю маме книжечку, чтобы ей легче было учиться отправлять фотки в вотсапе и пользоваться приложением банка, думаю еще добавить текстовые вставки», — пишет блогерша.
«Вот бы кто‑нибудь сделал такую мне, только про NPC-стримы в тиктоке», — делится она.
Тетрадь состоит из нескольких скриншотов с крупными кнопками и шрифтами. На них пользовательница демонстрирует, как включить вайфай, запустить WhatsApp и отправить в нем фото, открыть банковское приложение и перевести деньги.
В видео телеграм-канала Shot Соловьева демонстрирует обновленную версию учебника. В ней появились рукописные пометки с алгоритмами, секции с обучением съемки фото и пополнения транспортной карты.
В ролике девушка говорит, что в идеале весь текст нужно отпечатать, и называет книжку сырой версией. Она также объясняет, что для старших родственников даже простые действия могут показаться тарабарщиной, в отличие от молодого поколения «со смартфоном в руке».
Подписчики блогерши такую идею восприняли позитивно. Кто‑то делится, что похожим образом шлет родным скриншоты с описаниями и действиями, а одна девушка пишет, что ее бабушка написала целый конспект под диктовку.