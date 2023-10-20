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«Делаю маме книжечку»: блогерша придумала учебник по пользованию смартфоном для родных

Максим Саблин
Сегодня в 19:28

Пользовательница твиттера сделала для мамы учебник по использованию смартфона.

Тату-мастер из Рязани Арина Соловьева поделилась с фолловерами фото книжечки, которую она сделала, чтобы помочь родителю быстрее освоить основные функции смартфона.

«Делаю маме книжечку, чтобы ей легче было учиться отправлять фотки в вотсапе и пользоваться приложением банка, думаю еще добавить текстовые вставки», — пишет блогерша.

«Вот бы кто‑нибудь сделал такую мне, только про NPC-стримы в тиктоке», — делится она.

Тетрадь состоит из нескольких скриншотов с крупными кнопками и шрифтами. На них пользовательница демонстрирует, как включить вайфай, запустить WhatsApp и отправить в нем фото, открыть банковское приложение и перевести деньги.

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В видео телеграм-канала Shot Соловьева демонстрирует обновленную версию учебника. В ней появились рукописные пометки с алгоритмами, секции с обучением съемки фото и пополнения транспортной карты.

В ролике девушка говорит, что в идеале весь текст нужно отпечатать, и называет книжку сырой версией. Она также объясняет, что для старших родственников даже простые действия могут показаться тарабарщиной, в отличие от молодого поколения «со смартфоном в руке».

Подписчики блогерши такую идею восприняли позитивно. Кто‑то делится, что похожим образом шлет родным скриншоты с описаниями и действиями, а одна девушка пишет, что ее бабушка написала целый конспект под диктовку.

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Арина Соловьева
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