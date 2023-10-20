Реклама
Новости

В Германии откроют храм, где можно будет проститься с домашними животными

Виктория Шанина
Сегодня в 17:01

Компания по предоставлению услуг по захоронению животных Schönhalde Tierbestattung откроет в небольшом немецком городе Альбштадт-Пфеффинген храм, в котором можно будет проститься с умершими питомцами. Об этом пишет Deutsche Welle.

Идея создать такую церковь принадлежит руководителям компании Эллен Вайнман и Флориану Дюстервальду. По их задумке, в городе появится место для проведения церемоний прощания и панихид по умершим домашним животным.

Для реализации плана Вайнман купила одну из двух церквей города, которые принадлежали протестантскими общинами и в последние годы не использовались, поэтому и были выставлены на продажу.

На данный момент в храме ведутся ремонтные работы. Первая церемония прощания с домашним питомцем пройдет через несколько месяцев.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»