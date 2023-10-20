В Германии откроют храм, где можно будет проститься с домашними животными

Компания по предоставлению услуг по захоронению животных Schönhalde Tierbestattung откроет в небольшом немецком городе Альбштадт-Пфеффинген храм, в котором можно будет проститься с умершими питомцами. Об этом пишет Deutsche Welle.
Идея создать такую церковь принадлежит руководителям компании Эллен Вайнман и Флориану Дюстервальду. По их задумке, в городе появится место для проведения церемоний прощания и панихид по умершим домашним животным.
Для реализации плана Вайнман купила одну из двух церквей города, которые принадлежали протестантскими общинами и в последние годы не использовались, поэтому и были выставлены на продажу.
На данный момент в храме ведутся ремонтные работы. Первая церемония прощания с домашним питомцем пройдет через несколько месяцев.