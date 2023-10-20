На ютуб-канале стриминга Hulu появился трейлер мини-сериала «Далекие холмы» — расширенной версии драмы База Лурманна «Австралия». Премьера картины намечена на 26 ноября.
«Далекие холмы» будут разделены на шесть глав, а их общая продолжительность составит чуть меньше шести часов. Новый проект полностью основан на кадрах, которые были сняты в рамках работы над «Австралией». Однако переосмысление получило несколько иной сюжет, новую концовку и саундтрек.
В центре сюжета оригинального фильма — английская аристократка Сара Эшли (Николь Кидман). После смерти своего мужа она наследует огромное ранчо в Австралии, но его пытается отнять местный управляющий. Тогда героиня объединяет усилия с грубым погонщиком скота (Хью Джекман), в которого влюбляется.
Вместе с Кидман и Джекманом в картине снимались Брайан Браун, Дэвид Уэнем, Бен Менделсон, Рей Барретт, Макс Каллен и Дэвид Галпилил. Премьера «Далеких холмов» пройдет 21 октября на кинофестивале SXSW в Сиднее.