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Вышел трейлер «Далеких холмов» — шестичасового переосмысления «Австралии» База Лурманна

Семён Гудошников
Сегодня в 16:55

На ютуб-канале стриминга Hulu появился трейлер мини-сериала «Далекие холмы» — расширенной версии драмы База Лурманна «Австралия». Премьера картины намечена на 26 ноября.

«Далекие холмы» будут разделены на шесть глав, а их общая продолжительность составит чуть меньше шести часов. Новый проект полностью основан на кадрах, которые были сняты в рамках работы над «Австралией». Однако переосмысление получило несколько иной сюжет, новую концовку и саундтрек.

В центре сюжета оригинального фильма — английская аристократка Сара Эшли (Николь Кидман). После смерти своего мужа она наследует огромное ранчо в Австралии, но его пытается отнять местный управляющий. Тогда героиня объединяет усилия с грубым погонщиком скота (Хью Джекман), в которого влюбляется.

Вместе с Кидман и Джекманом в картине снимались Брайан Браун, Дэвид Уэнем, Бен Менделсон, Рей Барретт, Макс Каллен и Дэвид Галпилил. Премьера «Далеких холмов» пройдет 21 октября на кинофестивале SXSW в Сиднее.

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Николь КидманХью ДжекманБрайан БраунДэвид УэнемБен МенделсонМакс КалленДэвид Галпилил
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