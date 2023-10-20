«Далекие холмы» будут разделены на шесть глав, а их общая продолжительность составит чуть меньше шести часов. Новый проект полностью основан на кадрах, которые были сняты в рамках работы над «Австралией». Однако переосмысление получило несколько иной сюжет, новую концовку и саундтрек.