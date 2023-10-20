В Москве отменили фестиваль OpenArt из‑за доноса об «ЛГБТ-пропаганде»

Вот одна еще из претензий Александрова: «[На фестивале] была открыта регистрация на открытый разговор „с американскими художницами и кураторками“ Starr Sariego (Старр Сариего) и Tema Stauffer (Тема Штауффер) — о фотографии для социальных изменений. Каких социальных изменений для российских фотографов и России желают упомянутые гражданки США, стоит только догадываться».