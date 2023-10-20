В Москве отменили фестиваль OpenArt из‑за доноса об «ЛГБТ-пропаганде»

Фестиваль «Открытое искусство — OpenArt», который должен был пройти в Москве с 20 по 22 октября, не состоится. Об этом говорится на сайте ивента.
Организаторы сказали, что отменили фест из‑за давления правоохранительных органов. По их словам, на мероприятие написали заявления в прокуратуру Москвы, мэрию, Роспотребнадзор, Следственный комитет, Роскомнадзор и владельцам площадки.
«Информация, указанная в заявлении, не соответствует действительности и основана на догадках и недостоверных фактах», — отметили организаторы. В соцсетях были созданы фейковые страницы фестиваля, где публиковалась провокационная информация о «пропаганде ЛГБТ+», добавили они.
На основании этого прокуратура пригрозила уголовным делом за экстремизм, а сайт фестиваля заблокировали. Такое же предупреждение направили владельцам площадки. В результате фест пришлось отменить.
По данным Sota, доносы на OpenArt написал некто Александр Александров. По его мнению, фестиваль, предположительно, распространяет информацию, «направленную на формирование (в том числе у несовершеннолетних) нетрадиционных сексуальных установок».
Александров также связывает мероприятие с внесенным в реестр иноагентов Московским комьюнити-центром, хотя OpenArt — это отдельный проект, указывает Sota. Кроме того, доносчика возмущает участие в ивенте художницы Катрин Ненашевой, которую он называет «Ненаховой».
Вот одна еще из претензий Александрова: «[На фестивале] была открыта регистрация на открытый разговор „с американскими художницами и кураторками“ Starr Sariego (Старр Сариего) и Tema Stauffer (Тема Штауффер) — о фотографии для социальных изменений. Каких социальных изменений для российских фотографов и России желают упомянутые гражданки США, стоит только догадываться».