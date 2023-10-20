«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер драмы «Цикады». Его премьера состоится 26 октября.
Сюжет рассказывает о выпускниках московской школы, которые только начинают жить по-взрослому, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося.
Главных героев сыграли Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий, Диана Огай, Екатерина и Марго Мезины.
Роли их родителей исполнили Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Алёна Бондарчук, Мария Майкова, Александр Доронин и другие.
Стычкин не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера. Сценарий написала Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский»). А в качестве продюсеров выступили Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), Дмитрий Нелидов (студия «Лунапарк»), Станислав Довжик (студия «Эволюшн Пикчерс»), Ольга Филипук и Михаил Китаев («Плюс Студия»).
«„Цикады“ — сериал о взаимоотношениях родителей и детей, о том, что какими бы близкими и доверительными они ни были, между поколениями все равно лежит большая дистанция. И нужно быть невероятно чутким родителем и другом для своего ребёнка, чтобы знать по-настоящему, что происходит у него на душе», — рассказала о проекте Боярская.