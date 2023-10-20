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Вышел трейлер сериала «Цикады» — о взаимоотношениях родителей и детей

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:27

«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер драмы «Цикады». Его премьера состоится 26 октября.

Сюжет рассказывает о выпускниках московской школы, которые только начинают жить по-взрослому, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося.

Главных героев сыграли Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий, Диана Огай, Екатерина и Марго Мезины.

Роли их родителей исполнили Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Алёна Бондарчук, Мария Майкова, Александр Доронин и другие.

Стычкин не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера. Сценарий написала Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский»). А в качестве продюсеров выступили Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), Дмитрий Нелидов (студия «Лунапарк»), Станислав Довжик (студия «Эволюшн Пикчерс»), Ольга Филипук и Михаил Китаев («Плюс Студия»).

«„Цикады“ — сериал о взаимоотношениях родителей и детей, о том, что какими бы близкими и доверительными они ни были, между поколениями все равно лежит большая дистанция. И нужно быть невероятно чутким родителем и другом для своего ребёнка, чтобы знать по-настоящему, что происходит у него на душе», — рассказала о проекте Боярская.

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Евгений СтычкинГригорий ВерникЕкатерина ВоронинаОльга СутуловаЕлизавета Боярская
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