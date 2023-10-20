«„Цикады“ — сериал о взаимоотношениях родителей и детей, о том, что какими бы близкими и доверительными они ни были, между поколениями все равно лежит большая дистанция. И нужно быть невероятно чутким родителем и другом для своего ребёнка, чтобы знать по-настоящему, что происходит у него на душе», — рассказала о проекте Боярская.