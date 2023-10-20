Росомаха, Элайджа Вуд и фанфики: Дэниел Рэдклифф прошел интервью на детекторе лжи

«Пару дней назад я получил письмо. Скорее всего, парень меня троллил, но получилось смешно и я ему отвечу. Так вот, он прислал кадр с Элайджей Вудом из „Города грехов“, написал, что это его любимый фильм, попросил подписать его и вернуть. Конечно, я подпишу, но укажу свое имя и подчеркну, что на фото Элайджа Вуд», — рассказал Рэдклифф.