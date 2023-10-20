Росомаха, Элайджа Вуд и фанфики: Дэниел Рэдклифф прошел интервью на детекторе лжи

Актер Дэниел Рэдклифф прошел интервью на детекторе лжи для журнала Vanity Fair. В разговоре он признался, что читал фанфики о Гарри Поттере и Драко Малфое, иногда гуглит себя и ставит автографы на постерах с Элайджей Вудом, когда его просят фанаты.
На запись он пришел вместе с другими актерами бродвейского мюзикла «Мы едем, едем, едем» Джонатаном Гроффом и Линдси Мендес, которые и проверяли коллегу вопросами на искренность.
Про сравнения с Элайджей Вудом
«Да, вживую и по Zoom. Наверное, люди видят нас похожими. Мы оба невысокие, актеры с бледной кожей, каштановыми волосами и голубыми глазами. Мы не будем очень похожи, если поставить нас спина к спине, но концептуально мы одинаковые», — считает Рэдклифф.
Звезда «Гарри Поттера» отметил, что совсем не злится на людей, которые принимают его за коллегу из «Властелина колец», и даже находит это смешным. «Наверняка его это когда‑то очень бесило, потому что он играл Фродо, когда мне было 12 лет», — добавил британец.
Он также сказал, что никогда не выдавал себя за коллегу перед фанатами, однако ставил автографы на постерах с Вудом. Мендес подметила, что один раз это даже случилось у нее на глазах.
«Пару дней назад я получил письмо. Скорее всего, парень меня троллил, но получилось смешно и я ему отвечу. Так вот, он прислал кадр с Элайджей Вудом из „Города грехов“, написал, что это его любимый фильм, попросил подписать его и вернуть. Конечно, я подпишу, но укажу свое имя и подчеркну, что на фото Элайджа Вуд», — рассказал Рэдклифф.
Про фанфики о Гарри Поттере и Драко Малфое
Гроффу он подтвердил, что иногда гуглит себя. «Дэн, какой ты честный», — заметил театральный актер. «Ну на хрена мне лгать, верно, Джадд?», — обратился Рэдклифф к полиграфологу.
Затем артист подтвердил, что читал фанфикшен о себе, и делал это вслух в телеэфире. «Я прекрасно осведомлен, что Гарри и Драко активно шипперят, и кое‑что из этого читал. Шиппинг это когда двум персонажам придумывают отношения. Вот что я узнал, снявшись в успешной франшизе, над которой люди прикалываются», — посетовал Рэдклифф.
Перечисляя самые странные истории о себе, он вспомнил, как кто‑то написал, что собак актера якобы выгуливает британский спецназ, пиво для него специально варят бельгийские монахи. «Еще будто мой ассистент держит сценарий, который я читаю с зеркала, пока меня гримируют. Хотя это охренительный бред, я не умею читать отраженные буквы. И такого еще очень много», — поделился Рэдклифф.
Про слух о роли Росомахи
Также он ответил Мендес, что не собирался сниматься в «Росомахе» и просто набрал мышечную массу, а слух запустили без него.
«Я раскачался, потому что задался целью… Ну вы видели моих родителей, они просто одержимы фитнесом и передали увлечение мне. Очень лестно, но нет, никакого „Росомахи“», — пояснил Рэдклифф.
Он также признался, что однажды в разговоре с другими актерами притворился, что смотрел сериал с одним из них. В процессе общения Рэдклифф вспомнил один факт, который когда‑то читал о проекте, и таким образом попытался поддержать разговор. Однако 34-летний артист не смог ответить на последовавшие вопросы и поэтому ему пришлось рассказать правду. «И вот 10 лет спустя, я по сей день вспоминаю этот позор», — поделился Рэдклифф.
За все время разговора полиграф среагировал на слова актера лишь однажды. В самом конце он заявил, что не стал бы проходить тест на детекторе лжи ни с кем другим, кроме Мендес и Гроффа. В этот момент стрелка описала большую дугу. «Это была ложь», — заметил полиграфолог, чем вызвал недоуменный смех пришедших звезд.