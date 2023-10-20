Вторая женщина обвинила композитора Дэнни Эльфмана в сексуализированных домогательствах. Об этом сообщает Variety.
Женщина, которая решила остаться анонимной, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что познакомилась с композитором в 1997 году, когда была 21-летней студенткой, изучавшей киноискусство. Между ней и Эльфманом были отношения наставника и протеже.
В определенный момент, по словам девушки, композитор начал раздеваться догола во время их встреч. Однажды, когда она пришла к Эльфману в номер отеля Mercer в Нью-Йорке, тот снял с себя всю одежду и встал голым у окна, а затем заставил девушку сделать то же самое, утверждает истица. По ее словам, она почувствовала себя неуютно и быстро оделась обратно.
В течение следующих пяти лет подобное поведение Эльфмана стало обычным, говорит женщина. Композитор раздевался и ходил голым перед истицей, показывая свои гениталии; девушке он говорил, что это единственный способ быть творческим и успешным, отмечается в иске.
Согласно документу, девушка около 40 раз спала в постели с Эльфманом, не снимая одежды, пока он был обнажен. В 2002 году композитор сказал ей, что всегда мастурбировал в это время, говорит истица. Обвинительница не могла ничего сказать ему, поскольку думала, что ей повезло оказаться в таком положении.
Адвокат Эльфмана назвал обвинения против своего подзащитного необоснованными и абсурдными.
В июле на Эльфмана по обвинениям в домогательстве подала в суд пианистка Нома Абади, дважды номинированная на «Грэмми». Тогда композитор заявил, что артистка решила отомстить ему за неразделенные романтические чувства.
Дэнни Эльфман — один из самых известных в мире кинокомпозиторов. Среди его работ — саундтреки к картинам «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Кошмар перед Рождеством», «Дамбо», «Умница Уилл Хантинг» и «Миссии невыполнима», мультсериалу «Симпсоны». Эльфман — четырехкратный номинант на премию «Оскар», обладатель премий «Грэмми» и «Эмми». В прошлом выступал как вокалист в рок-группе Oingo Boingo.