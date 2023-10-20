В определенный момент, по словам девушки, композитор начал раздеваться догола во время их встреч. Однажды, когда она пришла к Эльфману в номер отеля Mercer в Нью-Йорке, тот снял с себя всю одежду и встал голым у окна, а затем заставил девушку сделать то же самое, утверждает истица. По ее словам, она почувствовала себя неуютно и быстро оделась обратно.