«Ты теперь пацан, с улицей, а кругом враги»: вышел трейлер «Слова пацана» Жоры Крыжовникова

Действие сюжета происходит в конце 1980-х годов, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.