«Ты теперь пацан, с улицей, а кругом враги»: вышел трейлер «Слова пацана» Жоры Крыжовникова

Wink.ru и Start показали трейлер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Первая серия из восьми в проекте Жоры Крыжовникова появится на стримингах 9 ноября.
Действие сюжета происходит в конце 1980-х годов, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.
Главным героем сериала является Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой.
«Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с „пацанами“. Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с „Рэмбо“ и „Робокопом“, взаимоотношения внутри уличной „семьи“, любовь и дружба, верность и предательство — из таких элементов состоит эта история», — говорится в синопсисе.
Трейлер демонстрирует уличную шпану, которая требует с водителей деньги за проезд по дорогам, ввязывается в массовые уличные драки, обманывает родителей, познает первую любовь и теряет близких друзей.
«Слово пацана» заработал три награды на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Иван Янковский и Анастасия Красовская заняли второе место в номинации «Герои „Нового сезона“», а сам сериал назвали самым ожидаемым проектом фестиваля и присудили ему первое место.
На экране появятся Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.
Сергей Бурунов говорит, что точность и правдивость сценария поразила его до глубины души. «Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих „пацанов“, поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться», — делится актер.