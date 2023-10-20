В Беларуси собираются призывать в армию по СМС

Совет Министров Беларуси подготовил законопроект, предусматривающий призыв в армию с помощью отправки СМС. Документ опубликован на правовом портале республики.
При помощи СМС хотят оповещать о необходимости прийти в военкомат как для прохождения срочной службы, так и при мобилизации. Операторы связи будут обязаны в течение недели предоставить военкоматам абонентские данные. Если у гражданина меняется номер, ему необходимо сообщить об этом в военкомат.
Законопроект также обязывает СМИ распространять информацию о проведении мобилизации, подготовленную Минобороны и местными советами обороны. Повестки под расписку смогут вручать призывникам где угодно. Максимальное наказания за уклонение от призыва собираются повысить до трех лет. Согласно инициативе, мобилизация в Беларуси может быть полной или частичной.
В октябре 2022 года Александр Лукашенко распорядился проверить граждан, находящихся в запасе. В военкомат начали вызывать мужчин, объясняя это необходимостью сверить данные. Лукашенко уверял, что мобилизацию проводить не будут.