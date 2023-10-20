В Беларуси собираются призывать в армию по СМС

При помощи СМС хотят оповещать о необходимости прийти в военкомат как для прохождения срочной службы, так и при мобилизации. Операторы связи будут обязаны в течение недели предоставить военкоматам абонентские данные. Если у гражданина меняется номер, ему необходимо сообщить об этом в военкомат.