Во втором российском городе отменили выступление Дианы Арбениной

«В сети интернет широко разошлись видео, в котором Диана Арбенина поет в поддержку Израиля и солдат ЦАХАЛ (армии Израиля). Вооруженные силы этой страны сейчас проводят военную операцию в палестинском городе Газа, в результате которой гибнут сотни людей, в том числе и дети. Позиция Арбениной лицемерна. Она выступила за военную операцию Израиля, а вот поддержать наших солдат „артистка“ до сих пор не нашла ни времени, ни сил», — написал депутат.