Во втором российском городе отменили выступление Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной, запланированный на 26 октября в Саратове, не состоится. Об этом сообщило Министерство спорта Саратовской области. Причины отмены не уточняются.
На готовящееся выступление артистки жаловался депутат областной думы Роман Грибов. По его мнению, Арбенина придерживается антироссийских взглядов.
«В сети интернет широко разошлись видео, в котором Диана Арбенина поет в поддержку Израиля и солдат ЦАХАЛ (армии Израиля). Вооруженные силы этой страны сейчас проводят военную операцию в палестинском городе Газа, в результате которой гибнут сотни людей, в том числе и дети. Позиция Арбениной лицемерна. Она выступила за военную операцию Израиля, а вот поддержать наших солдат „артистка“ до сих пор не нашла ни времени, ни сил», — написал депутат.
Недавно концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. Республиканский министр культуры Константин Иванов заявил, что власти «не допустят выступления артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики».
Арбенина в ответ назвала отмену концерта «диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну и свою публику».