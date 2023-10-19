Джеймс МакЭвой дебютирует в качестве режиссера. Он снимет историю о двух парнях-авантюристах

«В то, что пытались сделать эти два молодых человека из Данди, просто невозможно поверить, и мне не терпится представить эту совершенно невероятную и в то же время очень шотландско-калифорнийскую историю в кино. Показать шотландских талантов за кадром и перед камерой — моя цель, и я на седьмом небе от счастья от своего режиссерского дебюта на своей родине. Фильм прежде всего станет прославлением шотландского духа. Дерзкая подделка дуэта Silibil N’ Brains не может не понравиться зрителям по всему миру», — поделился МакЭвой.