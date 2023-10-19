Джеймс МакЭвой дебютирует в качестве режиссера. Он снимет историю о двух парнях-авантюристах

Звезда фильмов «Люди Икс» и «Последний король Шотландии» Джеймс МакЭвой собирается дебютировать в качестве режиссера, сообщает Deadline. Название фильма пока неизвестно.
МакЭвой хочет показать историю двух шотландских парней из Данди, которые обманули международную музыкальную индустрию, переняв американский акцент и притворившись популярным калифорнийским рэп-дуэтом Silibil N’ Brains.
Сюжет картины основан на реальной истории. В конце девяностых начинающих музыкантов Гэвина Бейна и Билли Бойда постоянно высмеивали за «неправильный» акцент, поэтому они пошли ва-банк и перевоплотились в калифорнийских рэперов. Они перезаписали свои собственные треки с фальшивым акцентом, выступили в Лондоне, представившись заокеанскими рэперами и друзьями детства Эминема, вскоре заключили контракт со звукозаписывающей компанией, получили приличную сумму аванса и появление на MTV, а потом их обман раскрыли.
«В то, что пытались сделать эти два молодых человека из Данди, просто невозможно поверить, и мне не терпится представить эту совершенно невероятную и в то же время очень шотландско-калифорнийскую историю в кино. Показать шотландских талантов за кадром и перед камерой — моя цель, и я на седьмом небе от счастья от своего режиссерского дебюта на своей родине. Фильм прежде всего станет прославлением шотландского духа. Дерзкая подделка дуэта Silibil N’ Brains не может не понравиться зрителям по всему миру», — поделился МакЭвой.
Съемки начнутся в следующем году, большая часть из них пройдет в Шотландии.
Эта история легла в основу мемуаров Бейна «California Schemin’» 2010 года, позже переизданных под названием «Straight Outta Scotland», и была адаптирована в документальном фильме 2013 года «Великая хип-хоп-мистификация».