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Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Семён Гудошников
Сегодня в 17:59

Владимир Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади. С таким предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме «Россия — спортивная держава».

Кремлев также предложил объявить 2024 год в России Годом спорта. Он аргументировал это тем, что в следующем году в РФ пройдут Игры БРИКС и «Игры будущего». «Хорошая идея», — ответил Путин на обе инициативы Кремлева.

Первый парад физкультурников прошел на Красной площади в 1919 году. С 1931-го они стали проводиться с тысячами участников, их принимал Иосиф Сталин. В годы войны, с 1941-го по 1943-й, парады не проводились, а в 1946 году их перенесли на стадион «Динамо». В 1954-м парады физкультурников перестали устраивать.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В Минспорта говорили, что эти состязания не выступают альтернативой Олимпийским играм, хотя в МОК считают, что данная инициатива политизирована.

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БРИКСДинамо
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Владимир ПутинУмар Кремлев
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