Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Первый парад физкультурников прошел на Красной площади в 1919 году. С 1931-го они стали проводиться с тысячами участников, их принимал Иосиф Сталин. В годы войны, с 1941-го по 1943-й, парады не проводились, а в 1946 году их перенесли на стадион «Динамо». В 1954-м парады физкультурников перестали устраивать.