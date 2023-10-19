Владимир Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади. С таким предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме «Россия — спортивная держава».
Кремлев также предложил объявить 2024 год в России Годом спорта. Он аргументировал это тем, что в следующем году в РФ пройдут Игры БРИКС и «Игры будущего». «Хорошая идея», — ответил Путин на обе инициативы Кремлева.
Первый парад физкультурников прошел на Красной площади в 1919 году. С 1931-го они стали проводиться с тысячами участников, их принимал Иосиф Сталин. В годы войны, с 1941-го по 1943-й, парады не проводились, а в 1946 году их перенесли на стадион «Динамо». В 1954-м парады физкультурников перестали устраивать.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В Минспорта говорили, что эти состязания не выступают альтернативой Олимпийским играм, хотя в МОК считают, что данная инициатива политизирована.