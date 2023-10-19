Пять государств на Карибах продали иностранцам 88 тыс. паспортов. ЕС ужесточит визовый режим с ними

Пять карибских государств продали гражданство 88 тыс. человек, выяснила Европейская комиссия. Теперь страны ЕС намереваются пересмотреть безвизовый режим с ними, сообщает The Guardian.
Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Доминика продают паспорта иностранным гражданам по цене от 100 тыс. долларов за человека. Гражданство Доминики, в которой живут чуть более 70 тыс. граждан, получили 34,5 тыс. человек, что более чем в четыре раза больше официальных данных. Сент-Китс и Невис с населением 48 тыс. человек выдало 36,7 тыс. паспортов.
Продажи паспортов в Доминике резко выросли после 2015 года, когда гражданам ряда государств на Карибах было разрешено ездить без визы в большинство стран ЕС в течение 90 дней в году. Еврокомиссия обеспокоена тем, что продажа гражданства и безвизовый режим могут поспособствовать «проникновению организованной преступности, отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и коррупции».
Людям с гражданством этих стран позволялось менять имена, что препятствует пограничному контролю и исполнению санкций или ордеров на арест Интерпола, добавила комиссия. По словам комиссара ЕС по внутренним делам Ильвы Юханссон, такая практика «представляет угрозу безопасности», а большинство владельцев купленных паспортов — это выходцы из КНР и РФ, Сирии, Ирана, Ирака, Йемена, Нигерии и Ливии.
Безвизовый режим с ЕС и США — одно из ключевых преимуществ, рекламируемых для получения паспорта в обмен на инвестиции, отметила The Guardian. Великобритания уже отменила безвизовый режим с Доминикой из‑за «явного и очевидного злоупотребления этой схемой».