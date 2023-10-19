Пять государств на Карибах продали иностранцам 88 тыс. паспортов. ЕС ужесточит визовый режим с ними

Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Доминика продают паспорта иностранным гражданам по цене от 100 тыс. долларов за человека. Гражданство Доминики, в которой живут чуть более 70 тыс. граждан, получили 34,5 тыс. человек, что более чем в четыре раза больше официальных данных. Сент-Китс и Невис с населением 48 тыс. человек выдало 36,7 тыс. паспортов.