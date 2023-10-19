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Путешествия по России летом подорожали на 15%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Цены на путешествия по РФ в 2023 году выросли на 15%, сообщает «Интерфакс». В следующем году подорожание будет еще сильнее — на 7–10%.

Рост стоимости произошел из‑за подорожания всех составляющих турпакетов. «Есть сегменты, где был больше 20% прирост, есть сегменты, где плюс 5–7%, но в среднем по рынку плюс 15%», — поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Есть эксперты, которые считают, что это вопиющий фактор, и цены внутри страны расти не могут. Но себестоимость продукта растет по всему спектру — и в гостиничном, и в транспортном сегменте. Соответственно, стоимость турпродукта тоже увеличивается. <…> В премиальном сегменте динамика выше — порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», — пояснила она.

Лидирующее место занял Краснодарский край, который, по мнению Ломидзе, может сохранить его и в зимнем периоде. Следом идут Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан и Карелия.

Ломидзе отметила, что «курорты загружены», значит, граждане пока могут позволить себе путешествия по стране.

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Ассоциация туроператоров России
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Майя Ломидзе
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