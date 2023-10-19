Путешествия по России летом подорожали на 15%

«Есть эксперты, которые считают, что это вопиющий фактор, и цены внутри страны расти не могут. Но себестоимость продукта растет по всему спектру — и в гостиничном, и в транспортном сегменте. Соответственно, стоимость турпродукта тоже увеличивается. <…> В премиальном сегменте динамика выше — порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», — пояснила она.