Дух соревнований и тяжелая гонка: вышел трейлер фильма Джорджа Клуни «Мальчики в лодке»

Студия MGM поделилась официальным трейлером следующего фильма Джорджа Клуни. В главных ролях — Джоэл Эджертон («Великий Гэтсби») и Каллум Тернер («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»).
Картина основана на бестселлере американского писателя Дэниела Джеймса Брауна о любительской команде гребцов из США, которым в тяжелейшей гонке удалось завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года.
Помимо Эджертона и Тернера, в картине снялись Крис Диамантопулос («Красное уведомление»), Джек Малхерн («Мейр из Исттауна»), Сэм Страйк («Чернобыль») и другие.
Точная дата премьеры «Мальчиков в лодке» в трейлере не называется, однако под роликом есть многозначительная надпись: «Смотрите фильм только в кинотеатрах в это Рождество», а Deadline ранее писал, что фильм выйдет 25 декабря.