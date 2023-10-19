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Дух соревнований и тяжелая гонка: вышел трейлер фильма Джорджа Клуни «Мальчики в лодке»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

Студия MGM поделилась официальным трейлером следующего фильма Джорджа Клуни. В главных ролях — Джоэл Эджертон («Великий Гэтсби») и Каллум Тернер («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»).

Картина основана на бестселлере американского писателя Дэниела Джеймса Брауна о любительской команде гребцов из США, которым в тяжелейшей гонке удалось завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года.

Помимо Эджертона и Тернера, в картине снялись Крис Диамантопулос («Красное уведомление»), Джек Малхерн («Мейр из Исттауна»), Сэм Страйк («Чернобыль») и другие.

Точная дата премьеры «Мальчиков в лодке» в трейлере не называется, однако под роликом есть многозначительная надпись: «Смотрите фильм только в кинотеатрах в это Рождество», а Deadline ранее писал, что фильм выйдет 25 декабря.

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Джоэл ЭджертонДжордж КлуниКаллум ТернерДэниел ДжеймсКрис Диамантопулос
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