Илон Маск подумывает заблокировать X (Twitter) в Евросоюзе из‑за жесткого регулирования

Еврокомиссия приняла закон о цифровых услугах в августе 2023 года. Он усиливает контроль ЕС над 19 крупными платформами, включая X, TikTok, YouTube, Google и Amazon Appstore. Еврокомиссар Тьерри Бретон отмечал, что это необходимый шаг для защиты детей, а также для борьбы с дезинформацией и «пророссийской пропагандой».