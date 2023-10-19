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Илон Маск подумывает заблокировать X (Twitter) в Евросоюзе из‑за жесткого регулирования

Виктория Шанина
Сегодня в 11:40

Владелец X (ранее — Twitter) Илон Маск рассматривает возможность закрытия доступа к соцсети в странах Евросоюза. Об этом пишет Business Insider.

Собеседник издания, близкий к компании, заявляет, что Маск не в восторге от необходимости соблюдать новый закон ЕС о цифровых услугах. Бизнесмен неоднократно обращался к Еврокомиссии с просьбой разъяснить требования, но никакой ясности так и не получил.

Именно поэтому Илон Маск готов «к самым радикальным решениям», в том числе и к блокировке X для пользователей из Евросоюза. «Он потерял терпение», — заявил источник Business Insider.

Еврокомиссия приняла закон о цифровых услугах в августе 2023 года. Он усиливает контроль ЕС над 19 крупными платформами, включая X, TikTok, YouTube, Google и Amazon Appstore. Еврокомиссар Тьерри Бретон отмечал, что это необходимый шаг для защиты детей, а также для борьбы с дезинформацией и «пророссийской пропагандой».

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