Россияне считают, что старость наступает в близком к 70 годам возрасте

Опрошенные в среднем считают, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. Женщины думают, что старым человек становится в 71,8 года, а мужчины — в 69,3 года. Молодежь (18–29 лет) считает, что старость наступает еще раньше — в 65,8 года.
Ученые отметили, что отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок женщинам свойственно из‑за «феминизации старости»: в старших возрастных группах доля женщин преобладает. Респонденты также называли более старший возраст наступления субъективной старости, если у них нет серьезных жалоб на здоровье.
4% респондентов отнесли себя и к пожилым, и к молодым людям. 21% опрошенных назвал себя пожилыми, хотя две трети из них не достигли того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы публикации назвали такую ситуацию «преждевременным старением», которое стало свойственно для группы 65–69 лет.
«Лишь после 70-летнего рубежа субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом», — заявили исследователи. Меры социальной политики могут сформировать позитивное восприятие пожилого возраста как значимого этапа жизненного пути, добавили они.
В опросе поучаствовали 1200 россиян из 65 субъектов РФ. Их спрашивали, в каком возрасте наступает старость, а затем просили отдельно уточнить для мужчин и женщин.