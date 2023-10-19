Россияне считают, что старость наступает в близком к 70 годам возрасте

Опрошенные в среднем считают, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. Женщины думают, что старым человек становится в 71,8 года, а мужчины — в 69,3 года. Молодежь (18–29 лет) считает, что старость наступает еще раньше — в 65,8 года.