РКН подтвердил утечку данных 1 млн клиентов МТС-банка

Роскомнадзор подтвердил «Ведомостям» информацию об утечке данных почти 1 млн клиентов МТС-банка. Ведомство составило административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных.
Протокол будет передан в суд. Компании может грозить штраф от 60 до 100 тыс. рублей вне зависимости от количества пострадавших клиентов, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Он добавил, что из‑за таких низких штрафов нарушение законодательства о персональных данных обходится компаниям дешевле, чем покупка и внедрение технических средств для их защиты.
О возможной утечке данных 1 млн клиентов МТС-банка в начале сентября сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По его данным, в свободном доступе оказались Ф.И.О., номера телефонов, даты рождения, ИНН, гражданство и частично номера банковских карт клиентов.