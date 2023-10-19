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РКН подтвердил утечку данных 1 млн клиентов МТС-банка

Виктория Шанина
Сегодня в 10:34

Роскомнадзор подтвердил «Ведомостям» информацию об утечке данных почти 1 млн клиентов МТС-банка. Ведомство составило административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных.

Протокол будет передан в суд. Компании может грозить штраф от 60 до 100 тыс. рублей вне зависимости от количества пострадавших клиентов, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Он добавил, что из‑за таких низких штрафов нарушение законодательства о персональных данных обходится компаниям дешевле, чем покупка и внедрение технических средств для их защиты.

О возможной утечке данных 1 млн клиентов МТС-банка в начале сентября сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По его данным, в свободном доступе оказались Ф.И.О., номера телефонов, даты рождения, ИНН, гражданство и частично номера банковских карт клиентов.

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Сергей Учитель
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