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Мартин Скорсезе рассказал, как его не пускали в итальянские рестораны после «Славных парней»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:30

Мартина Скорсезе не пускали в некоторые итальянские рестораны после выхода «Славных парней» в 1990 году. Об этом режиссер рассказал в совместном с Тимоте Шаламе интервью для GQ.

«Боже мой, меня сторонились из‑за „Славных парней“. Меня сторонились некоторые итальянские рестораны. Меня не пускали», — вспомнил Скорсезе. Криминальный триллер показывает американцев итальянского происхождения в образе гангстеров.

Шаламе спрашивал Скорсезе о насилии в кино, которое присутствует во многих работах легендарного режиссера — от «Таксиста» до «Отступников». Скорсезе ответил, что вырос в такой среде, где насилие — это «форма самовыражения».

«Существовала разница между дружеской пощечиной и пощечиной. И это решать каждому. Это можно увидеть в „Славных парнях“, когда он говорит: „Ты думаешь, я смешной?“», — объяснил постановщик.

Скорсезе не сказал, какие рестораны отказали ему в обслуживании. Однако на праздновании 25-летия «Славных парней» оскароносный режиссер упомянул, что увиденное в фильме расстроило владельца ресторана, в который он часто заходил.

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