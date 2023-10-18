Мартин Скорсезе рассказал, как его не пускали в итальянские рестораны после «Славных парней»

Мартина Скорсезе не пускали в некоторые итальянские рестораны после выхода «Славных парней» в 1990 году. Об этом режиссер рассказал в совместном с Тимоте Шаламе интервью для GQ.
«Боже мой, меня сторонились из‑за „Славных парней“. Меня сторонились некоторые итальянские рестораны. Меня не пускали», — вспомнил Скорсезе. Криминальный триллер показывает американцев итальянского происхождения в образе гангстеров.
Шаламе спрашивал Скорсезе о насилии в кино, которое присутствует во многих работах легендарного режиссера — от «Таксиста» до «Отступников». Скорсезе ответил, что вырос в такой среде, где насилие — это «форма самовыражения».
«Существовала разница между дружеской пощечиной и пощечиной. И это решать каждому. Это можно увидеть в „Славных парнях“, когда он говорит: „Ты думаешь, я смешной?“», — объяснил постановщик.
Скорсезе не сказал, какие рестораны отказали ему в обслуживании. Однако на праздновании 25-летия «Славных парней» оскароносный режиссер упомянул, что увиденное в фильме расстроило владельца ресторана, в который он часто заходил.