В школах России отменят проверочные работы по английскому языку

В российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Это решение консолидированное, принятое», — сказал он, уточнив, что по остальным предметам работы останутся, однако процедура их проведения в 11-х классах может измениться.
Музаев также добавил, что в будущем планируется изменить модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, действующая модель не соответствует современным требованиям.
ВПР проводятся по разным предметам во всех российских школах с 2015 года. Контрольные пишут ученики 4–8-х и 10–11-х классов. В этом году всероссийские проверочные работы проходили с 1 марта по 20 мая.