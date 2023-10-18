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В школах России отменят проверочные работы по английскому языку

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:42

В российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Это решение консолидированное, принятое», — сказал он, уточнив, что по остальным предметам работы останутся, однако процедура их проведения в 11-х классах может измениться.

Музаев также добавил, что в будущем планируется изменить модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, действующая модель не соответствует современным требованиям.

ВПР проводятся по разным предметам во всех российских школах с 2015 года. Контрольные пишут ученики 4–8-х и 10–11-х классов. В этом году всероссийские проверочные работы проходили с 1 марта по 20 мая.

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