Центральный рынок в Москве проводит «Фестиваль хорошего вкуса» с блюдами из местных продуктов

С 9 сентября в Москве проходит гастрономический фестиваль, организованный Московским кредитным банком и Центральным рынком. Шеф-повара семи корнеров готовят для гостей фестиваля авторские блюда из локальных российских продуктов.
За пять недель фестиваля гости успели попробовать блюда мировой кухни из дагестанской ягнятины, дальневосточных морепродуктов, сыров из Калужской области и Подмосковья и других продуктов, специально отобранных в разных частях страны — от Великих Лук до Владивостока. До окончания фестиваля осталось еще две недели.
На этой неделе гости фестиваля могут попробовать тартар из камчатского краба, кубанского риса и ростовских томатов с кислыми антоновскими яблоками под азиатскими соусами. Это блюдо может остаться в меню навсегда, если гости за него проголосуют. А в эту субботу шеф-повар корнера Tokyo Sushi на сцене приготовит фестивальное блюдо с популярным ведущим.
С 22 октября, в последнюю неделю феста, можно будет попробовать пенне с песто из базилика, бурратой, пармезаном и вялеными томатами от Pinzeria by Bontempi, а также посетить кулинарное шоу от бренд-шефа Валентино Бонтемпи, а ведущим вечера будет стендап-комик, резидент «Comedy Club» Андрей Бебуришвили.>