Центральный рынок в Москве проводит «Фестиваль хорошего вкуса» с блюдами из местных продуктов

На этой неделе гости фестиваля могут попробовать тартар из камчатского краба, кубанского риса и ростовских томатов с кислыми антоновскими яблоками под азиатскими соусами. Это блюдо может остаться в меню навсегда, если гости за него проголосуют. А в эту субботу шеф-повар корнера Tokyo Sushi на сцене приготовит фестивальное блюдо с популярным ведущим.