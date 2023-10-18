Вышел трейлер фильма «Эйлин» с Энн Хэтэуэй и Томасин МакКензи

На ютуб-канале кинокомпании Neon вышел трейлер психологического триллера «Эйлин» британского режиссера Уилльяма Олдройда («Леди Макбет»). Главные роли в картине сыграли Энн Хэтэуэй и Томасин МакКензи.
Действие картины разворачивается во время суровой зимы 1964 года в Массачусетсе. Молодая секретарша в тюрьме Эйлин (МакКензи) знакомится с новым блистательным тюремным психологом Ребеккой (Хэтэуэй).
Между ними завязывается крепкая дружба, но эти взаимоотношения принимают неожиданный оборот, когда Ребекка раскрывают свою темную тайну, и Эйлин вступает на зловещий путь.
Помимо Хэтэуэй и МакКензи, в фильме снялись Шей Уигем («Подпольная империя»), Шивон Фэллон Хоган («Дом, который построил Джек»), Оуэн Тиг («Оно»).