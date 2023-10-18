«Дзен» и «Собакин город» создали плакаты в формах, цветах и запахах, которые различают собаки

«Дзен» и урбанистический проект «Собакин город» разместили в Москве первый контент для собак. Он представляет собой специальные постеры, созданные в формах, цветах и запахах, которые различают собаки.
Над проектом «Собаки в большом городе» работали ветеринары, кинологи, зоопсихологи и урбанисты. Он направлен на то, чтобы сделать жизнь питомцев в мегаполисе интереснее и безопаснее.
«В отличие от людей, собаки воспринимают мир в другой цветовой гамме, они не умеют говорить, быстрее бегают и иначе чувствуют запахи. Они другие», — сказал автор «Дзена» и основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.
Он также подчеркнул важность того, чтобы эти постеры видели не только собаки и их владельцы, но и те люди, у которых нет питомцев. «Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на то, как сильно собаки нуждаются в нашей заботе и хорошем отношении», — добавил Гебелев.
Найти плакаты можно в крупнейших дог-френдли-пространствах столицы. Среди них: «Хлебозавод», Artplay, ТРЦ Avenue, «Кода» — территория культурного центра «Рассвет», ТРЦ «Рио» на Ленинском проспекте, Даниловский рынок, кофейня 6 am Bread Kitchen, флагманские магазины «Четыре лапы» и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet.
Ранее «Дзен» запустил первый видеокурс для pet-блогеров. В нем авторы и эксперты помогают начинающим pet-блогерам рассказать о себе и своем питомце, создавать интересный контент и освоить новые форматы блогинга.