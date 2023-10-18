«Дзен» и «Собакин город» создали плакаты в формах, цветах и запахах, которые различают собаки

Он также подчеркнул важность того, чтобы эти постеры видели не только собаки и их владельцы, но и те люди, у которых нет питомцев. «Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на то, как сильно собаки нуждаются в нашей заботе и хорошем отношении», — добавил Гебелев.