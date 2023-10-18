Блогера Игоря Синяка оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Игоря Синяка на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщают «Осторожно, Новости».
В суде не уточнили, по какой причине против Синяка возбудили дело, а его рассмотрения заняло одну минуту — самого блогера на заседании не было, с 2022 года он живет не в России.
В мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить Игоря Синяка на предмет распространения пропаганды ЛГБТ. Предположительно, дело было заведено после получения жалобы Мизулиной.
В августе Мизулина также писала, что телеграм-канал Игоря Синяка внесли в реестр запрещенных сайтов, опять же по обращению Лиги безопасного интернета.
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