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Футболиста «Ювентуса» дисквалифицировали из‑за ставок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Полузащитника футбольного клуба «Ювентус» и сборной Италии Николо Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев из‑за ставок. Спортсмен также обязан выплатить штраф в размере 2500 евро, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Фаджоли нарушил правило, запрещающее делать ставки на футбольные события, организованные FIGC, ФИФА и УЕФА. Также футболист пройдет лечение от лудомании (склонности к азартным играм).

Если бы не лечение, дисквалификация растянулась бы на 12 месяцев. Изначально сообщалось, что Фаджоли могут дисквалифицировать на три года и оштрафовать на 25 тыс. евро.

Всемирная организация здравоохранения называет лудоманию патологическим расстройством.

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Николо Фаджоли
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