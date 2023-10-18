Футболиста «Ювентуса» дисквалифицировали из‑за ставок

Полузащитника футбольного клуба «Ювентус» и сборной Италии Николо Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев из‑за ставок. Спортсмен также обязан выплатить штраф в размере 2500 евро, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).
Если бы не лечение, дисквалификация растянулась бы на 12 месяцев. Изначально сообщалось, что Фаджоли могут дисквалифицировать на три года и оштрафовать на 25 тыс. евро.
Всемирная организация здравоохранения называет лудоманию патологическим расстройством.
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людиНиколо Фаджоли