500 человек погибли из‑за удара по больнице в секторе Газа. Израиль винит в этом «Исламский джихад»*

17 октября по одной из больниц в секторе Газа нанесли удар, в результате которого погибли не менее 500 человек. Минздрав Палестины обвинил в израильскую армию в авиаударе, а она — «Исламский джихад»*.
Сотни людей остаются под завалами баптистской больницы Аль-Ахли, заявил представитель палестинского министерства. После взрыва около посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе, на «Исламский джихад». Взрыву в госпитале предшествовал ракетный залп в направлении Израиля, «который прошел в непосредственной близости от больницы, когда она была поражена», заявили там.
РФ и ОАЭ запросили провести заседание Совета безопасности ООН 18 октября в связи с произошедшим. С осуждением удара по госпиталю выступили ООН, Евросоюз, Лига арабских государств и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в РФ