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500 человек погибли из‑за удара по больнице в секторе Газа. Израиль винит в этом «Исламский джихад»*

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:45

17 октября по одной из больниц в секторе Газа нанесли удар, в результате которого погибли не менее 500 человек. Минздрав Палестины обвинил в израильскую армию в авиаударе, а она — «Исламский джихад»*.

Сотни людей остаются под завалами баптистской больницы Аль-Ахли, заявил представитель палестинского министерства. После взрыва около посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе, на «Исламский джихад». Взрыву в госпитале предшествовал ракетный залп в направлении Израиля, «который прошел в непосредственной близости от больницы, когда она была поражена», заявили там.

РФ и ОАЭ запросили провести заседание Совета безопасности ООН 18 октября в связи с произошедшим. С осуждением удара по госпиталю выступили ООН, Евросоюз, Лига арабских государств и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в РФ

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Реджеп Эрдоган
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