Google встраивает в поиск генератор картинок на основе ИИ

Инструмент должен помочь, когда пользователь не может найти конкретное изображение или хочет визуализировать свою идею. Пока функция доступна лишь для участвующих в эксперименте совершеннолетних пользователей из США и только на английском языке.
«Допустим, вы хотите сделать открытку для друга, который любит готовить и чье любимое животное — капибара. Если вы введете в поиске что‑то вроде „нарисуй изображение капибары в поварском колпаке, готовящей завтрак“, SGE предоставит в результатах до четырех сгенерированных изображений», — отмечается в блоге.
Затем полученное изображение можно отредактировать — к примеру, указав, что оно должно быть «фотореалистичным», или добавив деталей, что на капибаре поварской колпак, а готовит она завтрак в лесу, обжаривая бекон.
В Google говорят, что изображения, которые противоречат их политике использования ИИ, блокируются. Кроме того, все сгенерированные работы помечаются специальным водяным знаком.