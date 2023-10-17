Жизнь по соседству с Освенцимом в трейлере «Зоны интересов» от A24

A24 показала трейлер немецкой драмы о холокосте «Зона интересов». В широкий прокат фильм выйдет 8 декабря.
В основе ленты лежит одноименная книга Мартина Эмиса 2014 года. Ее сюжет рассказывает реальную историю немецкого офицера СС Рудольфа Хесса и его жены Хедвиг, которые воспитывали своих детей в фермерском доме по соседству с Освенцимом.
В главных ролях — Сандра Хюллер («Реквием») и Кристиан Фридель («Белая лента», «Взорвать Гитлера»). В качестве режиссера и сценариста выступил Джонатан Глейзер («Сексуальная тварь», «Рождение»).
Премьера «Зоны интересов» состоялась на 76-м Каннском кинофестивале 19 мая 2023 года и вызвала восторженные отзывы критиков. Там она получила Гран-при — вторую по престижности награду фестиваля. Еще ленту выбрали в качестве британской заявки на лучший международный художественный фильм на 96-й церемонии вручения премии «Оскар».