Жизнь по соседству с Освенцимом в трейлере «Зоны интересов» от A24

В основе ленты лежит одноименная книга Мартина Эмиса 2014 года. Ее сюжет рассказывает реальную историю немецкого офицера СС Рудольфа Хесса и его жены Хедвиг, которые воспитывали своих детей в фермерском доме по соседству с Освенцимом.