Полиция проверяет статью Суркова о будущем объединении России с Европой и США

Полиция проверяет, нарушает ли законодательство статья экс-помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На статью «Рождение Севера» Суркова в конце сентября пожаловался в органы неназванный гражданин. Что именно ему не понравилось в материале, не уточняется.
Статья «Рождение Севера» опубликована в издании «Актуальные комментарии» 27 сентября. В ней Сурков рассуждает, что в будущем Россия объединится с Европой и США, образовав «Великий Север», «общее социокультурное пространство». В этом «северном геополитическом кластере» Россия, по мнению Суркова, займет лидирующее место.
«На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века и уйдет еще немало десятилетий», — пишет экс-помощник президента.
Основой союза нынешних геополитических противников, по мысли Суркова, станут их общие культурные корни — наследие Древней Греции и Римской империи, «Илиада и Евангелие».