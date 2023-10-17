Полиция проверяет статью Суркова о будущем объединении России с Европой и США

«На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века и уйдет еще немало десятилетий», — пишет экс-помощник президента.