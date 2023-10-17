Мэттью Вон рассказал, что Халле Берри обманом заставили сняться в фильме «Люди Икс»

Режиссер Мэттью Вон заявил на прошедшем Comic Con, что руководство 20th Century Studios обманом заставило Халле Берри сняться в фильме 2006 года «Люди Икс: Последняя битва». Его слова передает Screen Rant.
Изначально Вон был назначен режиссером этого фильма, но он покинул проект еще до начала съемок из‑за «личных причин». Однако теперь он рассказал об этом подробнее.
По словам режиссера, во время переговоров о появлении Берри в роли Шторма/Ороро Манро, ей дали сценарий, по которому даже не собирались работать. Когда Вон обнаружил черновик в одном из офисов, он обратился к руководителю студии с вопросом, что это.
«Я взял его, открыл первую страницу, а там было написано: „Африка. Дети умирают от отсутствия воды, и Шторм создает грозу, чтобы спасти всех этих детей“», — сказал Вон, добавив, что на студии пытались уклониться от ответа, но в конце концов рассказали ему правду.
«Они ответили: „Это сценарий Халле Берри, потому что она еще не подписала контракт. Это то, что она хочет. И как только она подпишет, мы выбросим его в корзину“», — сказал Вон, рассказывая о своем разговоре со студией. По словам режиссера, это стало для него переломным моментом.
В конце концов Берри согласилась сыграть в «Людях Икс», присоединившись к касту, в который входили Патрик Стюарт, Хью Джекман, Фамке Янссен, Иэн МакКеллен, Келси Грэммер и Эллиот Пейдж. А место Вона занял Бретт Ратнер.
Это не первый раз, когда Вон рассказывает о причинах своего ухода из проекта. В 2007 году режиссер говорил, что покинул ленту из‑за сжатых сроков.