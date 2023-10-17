Мэттью Вон рассказал, что Халле Берри обманом заставили сняться в фильме «Люди Икс»

«Они ответили: „Это сценарий Халле Берри, потому что она еще не подписала контракт. Это то, что она хочет. И как только она подпишет, мы выбросим его в корзину“», — сказал Вон, рассказывая о своем разговоре со студией. По словам режиссера, это стало для него переломным моментом.