Госдума поддержала законопроект об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ДВЗЯИ не стал действующим механизмом, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств с потенциалом в ядерной области. Индия, КНДР и Пакистан не подписали договор, США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали.