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Госдума поддержала законопроект об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Семён Гудошников
Сегодня в 13:34

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора и всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает ТАСС, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

За инициативу (соавторами которой выступили почти все депутаты Госдумы) проголосовали 412 парламентариев. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Законопроект отменяет 1-ю статью закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». Кроме того, он меняет название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

ДВЗЯИ, который запрещает любые виды ядерных испытаний, был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия подписала договор в 1996 году и ратифицировала в 2000-м.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ДВЗЯИ не стал действующим механизмом, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств с потенциалом в ядерной области. Индия, КНДР и Пакистан не подписали договор, США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали.

«Из всех вышеперечисленных государств наиболее деструктивную позицию занимают США, которые на протяжении многих лет заявляют, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в Конгрессе. Таким образом, между Россией и США сложился дисбаланс относительно объема обязательств по Договору, что в текущей международной обстановке недопустимо», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Там отмечается, что принятие законопроекта не предполагает прекращение для России ДВЗЯИ либо выход из него, а лишь позволит отозвать ратификационную грамоту. При этом РФ продолжит оставаться участником договора со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, говорят авторы инициативы.

Реализация закона будет ответной мерой в отношении США, которые «в течение долгого времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ», утверждают депутаты.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации договора.

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ГосдумаГенассамблея ООНВалдайский клуб
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Владимир ПутинВячеслав Володин
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