Мишель Йео из «Всё везде и сразу» стала членом МОК

Первая азиатская актриса, получившая премию «Оскар», Мишель Йео («Всё везде и сразу») стала членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Reuters.
«Я помню, как кто‑то спрашивал меня: „Как вы стали актрисой?“ Я всегда отвечала: „Я никогда не мечтала стать актрисой, но в детстве я всегда мечтала стать олимпийцем“», — сказала актриса после принятия присяги.
По словам Йео, в детстве она занималась различными видами спорта: сквошем, легкой атлетикой, плаванием и прыжками в воду. Актриса даже была чемпионкой Малайзии по сквошу среди юниоров.
За избрание актрисы проголосовали на 141-й сессии МОК в Мумбае. Членами организации также стали глава Национального олимпийского комитета Израиля Яэль Арад, венгерский бизнесмен Балаж Фюрьеш, глава Национального олимпийского комитета Туниса Мехрез Буссейен, призер Олимпийских игр по волейболу и политик из Перу Сесилия Тайт, президент Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг, глава Международного союза конькобежцев Чэ Ел Ким и спортивный предприниматель из Германии Михаэль Мронц.