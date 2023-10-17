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Джеффри Райт и его поддельный успех — в трейлере комедии «American Fiction»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:19

MGM опубликовал трейлер комедии «American Fiction» («Американское чтиво»). Его премьера состоится 15 декабря.

Сюжет рассказывает о писателе и профессоре литературы Телониусе Монке Эллисоне, которого критикуют за то, что его работы «недостаточно черные». Его все чаще раздражает культурная чувствительность, что ставит под угрозу его научный авторитет.

Впервые Эллисон осознает, в каком состоянии находится афро-американская литература, на встрече с писательницей Синтарой Голден, которая, прочитав отрывок из ее книги, отягощенный стереотипами, фактически называет свою работу победой репрезентативности.

А между тем книги Эллисона считаются «хорошими, но непопулярными». «Редакторам нужны черные книги», — говорят ему в издательстве. Тогда он решает написать под псевдонимом самый стереотипный якобы биографический роман о бедствиях афроамериканцев «Мы живем в гетто» с орфографическими ошибками.

В итоге книга неожиданно становится бестселлером. Из‑за этого Эллисон вынужден притворяться разыскиваемым преступником, получая прибыль и даже заключая сделку на съемку фильма с Майклом Б.Джорданом в главной роли.

В актерский состав вошли Джеффри Райт, Трейси Эллис Росс, Эрика Александер, Лесли Аггамс, Стерлинг К.Браун, Майра Лукреция Тейлор, Джон Ортис, Исса Рей и Адам Броуди. В качестве режиссера выступил Корд Джефферсон («Хранители», «Станция одиннадцать»).

В сентябре этого года «Американское чтиво» получило Гран-при 48-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF).

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Джеффри РайтТрейси ЭллисЭрика АлександерЛесли АггамсДжон Ортис
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