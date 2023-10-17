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Умер украинский актер и бывший участник КВН Сергей Сивохо, который входил в команду Зеленского

Семён Гудошников
Сегодня в 11:04

В возрасте 54 лет после продолжительной болезни скончался украинский актер и продюсер Сергей Сивохо. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста.

В ночь на 17 октября член Общественной палаты России Анна Ревякина сказала, что Сивохо собираются отключить от системы жизнеобеспечения. «Из‑за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — написала она в своем телеграм-канале.

Сивохо родился в 1969 году в Донецке. Играть в КВН он начал во время учебы в Донецком политехническом институте (ДПИ). Позже выступал за команды «Дрим-тим», «Сборная СНГ» и «Сборная XX века». Там же он познакомился с Владимиром Зеленским, с которым позже работал в студии «Квартал 95» на должности продюсера.

Сивохо был членом жюри украинского телешоу «Лига смеха» и снялся в десятке фильмов и сериалов, включая «Счастливы вместе» и «Мою прекрасную няню».

После избрания Зеленского Сивохо вошел в его команду, став в октябре 2019 года советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. В марте 2020 года он покинул эту должность.

Тогда же Сивохо начал создавать «Национальную платформу примирения и единства», которая должна была стать площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом. За несколько дней до начала военной операции на Украине он так объяснял смысл организации: «Мы понимали, что люди все больше и больше отдаляются от Украины. У них все больше и больше других вводных, они устали от войны. А нам нельзя их терять ни в коем случае. Нельзя, потому что если жители неподконтрольного Донбасса не захотят вернуться в Украину — ну ничего ты не сделаешь. Ни-че-го! Силой возвращать, как предлагают некоторые? Это абсолютно неправильно. И мы пришли потихонечку к тому, что должен существовать определенный орган, который будет заниматься проблемами Донбасса».

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Общественная палата России
люди
Сергей СивохоВладимир ЗеленскийАнна Ревякина
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