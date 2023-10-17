Умер украинский актер и бывший участник КВН Сергей Сивохо, который входил в команду Зеленского

Тогда же Сивохо начал создавать «Национальную платформу примирения и единства», которая должна была стать площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом. За несколько дней до начала военной операции на Украине он так объяснял смысл организации: «Мы понимали, что люди все больше и больше отдаляются от Украины. У них все больше и больше других вводных, они устали от войны. А нам нельзя их терять ни в коем случае. Нельзя, потому что если жители неподконтрольного Донбасса не захотят вернуться в Украину — ну ничего ты не сделаешь. Ни-че-го! Силой возвращать, как предлагают некоторые? Это абсолютно неправильно. И мы пришли потихонечку к тому, что должен существовать определенный орган, который будет заниматься проблемами Донбасса».