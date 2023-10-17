По «Гаргульям» снимут лайв-экшен-сериал для Disney+

Сериал «Гаргульи», снятый Walt Disney Television Animation, выходил в эфир с 1994 по 1997 год. Всего было выпущено три сезона. В основе сюжета — статуи гаргулий, перенесенные из замка в Шотландии в современный Нью-Йорк. Однажды они пробуждаются от тысячелетнего заклятия и берут на себя обязанность защищать город: «Днем — камень, ночью — воины».