По «Гаргульям» снимут лайв-экшен-сериал для Disney+

Гари Доберман и Джеймс Ван, известные работой над серией фильмов франшизы «Заклятие», займутся ремейком мультсериала 1990-х годов «Гаргульи» в формате лайв-экшена для Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Доберман пишет сценарий, а Вак продюсирует. Информации о касте и сроках релиза пока нет. СМИ предполагают, что премьера состоится не раньше 2025 года.
Сериал «Гаргульи», снятый Walt Disney Television Animation, выходил в эфир с 1994 по 1997 год. Всего было выпущено три сезона. В основе сюжета — статуи гаргулий, перенесенные из замка в Шотландии в современный Нью-Йорк. Однажды они пробуждаются от тысячелетнего заклятия и берут на себя обязанность защищать город: «Днем — камень, ночью — воины».
Мультсериал условно делится на две части: оригинальные «Гаргульи» (первый и второй сезоны) и «Гаргульи. Хроники Голиафа» (третий сезон). Последний был создан без шоураннера Грега Вайсмана.
Летом этого года сообщалось, что актер и режиссер Кеннет Брана займется постановкой полнометражного фильма по «Гаргульям». Однако после этого о проекте ничего не было слышно.