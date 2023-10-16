Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о краже рукописи «Божественной комедии»

Ник «следует темным и жестоким путем из метафорического ада в рай со своей возлюбленной Джульеттой», говорится в синопсисе. Параллельно на экране разворачивается история самого Данте, который сбегает от брака без любви на Сицилию, чтобы создать свое величайшее произведение, увековечивающее его потерянную любовь к другой женщине.