Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о краже рукописи «Божественной комедии»

Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в криминальном триллере In the Hand of Dante («В руке Данте»), сообщает Deadline.
Режиссером выступит обладатель «Золотого глобуса» и номинант на «Оскар» Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Ван Гог»), а исполнительным продюсером — Мартин Скорсезе.
Сюжет расскажет о группе нью-йоркских контрабандистов, которым в руки попадает оригинал «Божественной комедии» Данте Алигьери. Команда привлекает ученого по имени Ник, чтобы доказать его подлинность, но он сбегает с рукописью.
Ник «следует темным и жестоким путем из метафорического ада в рай со своей возлюбленной Джульеттой», говорится в синопсисе. Параллельно на экране разворачивается история самого Данте, который сбегает от брака без любви на Сицилию, чтобы создать свое величайшее произведение, увековечивающее его потерянную любовь к другой женщине.
Производство картины уже стартовало в Италии. Чтобы начать съемки, авторам пришлось заключить специальное соглашение с американской гильдией актеров, которая сейчас бастует. Когда выйдет фильм, пока неизвестно.