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Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о краже рукописи «Божественной комедии»

Семён Гудошников
Вчера в 22:54

Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в криминальном триллере In the Hand of Dante («В руке Данте»), сообщает Deadline.

Режиссером выступит обладатель «Золотого глобуса» и номинант на «Оскар» Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Ван Гог»), а исполнительным продюсером — Мартин Скорсезе.

Сюжет расскажет о группе нью-йоркских контрабандистов, которым в руки попадает оригинал «Божественной комедии» Данте Алигьери. Команда привлекает ученого по имени Ник, чтобы доказать его подлинность, но он сбегает с рукописью.

Ник «следует темным и жестоким путем из метафорического ада в рай со своей возлюбленной Джульеттой», говорится в синопсисе. Параллельно на экране разворачивается история самого Данте, который сбегает от брака без любви на Сицилию, чтобы создать свое величайшее произведение, увековечивающее его потерянную любовь к другой женщине.

Производство картины уже стартовало в Италии. Чтобы начать съемки, авторам пришлось заключить специальное соглашение с американской гильдией актеров, которая сейчас бастует. Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

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Оскар АйзекДжейсон МомоаДжерард БатлерДжулиан ШнабельМартин Скорсезе
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