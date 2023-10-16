В поселке «Сокол» сносят дом знаменитого архитектора Веснина

В московском поселке «Сокол» сносят дом классика советской архитектуры Виктора Васенина. Об этом сообщает «Архнадзор».
Частный собственник начал снос в минувшие выходные. Активистам «Архнадзора» и местным жителям удалось с помощью полиции приостановить работы: у собственника не нашлось разрешительных документов.
Однако 16 октября снос продолжился. На последних фотографиях градозащитников у дома уже отсутствует крыша и большая часть второго этажа.
«Поселок „Сокол“ стал жертвой очередной манипуляции с охранными статусами: принятый в советское время на госохрану как „памятник градостроительства“ и „комплекс“, то есть ансамбль, несколько лет назад он объявлен „достопримечательным местом“, что позволяет… уничтожать его дома до основания и заменять новостройками», — пояснили в «Архнадзоре».
Общественники потребовали у правительства Москвы и российского Минкульта вернуть поселку «Сокол» статус памятника градостроительства, немедленно прекратить снос дома Веснина и восстановить его кровлю до выпадения снега.
«Сокол» — первый в Москве кооперативный поселок, основанный в 1923 году. Он стал одним из воплощений концепции города-сада, в 1979 году был признан памятником градостроительства первых лет советской власти.
«Архнадзор» отмечает, что на момент принятия на госохрану в «Соколе» насчитывалось 100 домов, ценных с архитектурной или мемориальной точки зрения. С тех пор, по подсчетам градозащитников, были снесены 25 домов. С архитектурным наследием не церемонятся новые собственники, которые выкупили дома у наследников.