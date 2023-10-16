В поселке «Сокол» сносят дом знаменитого архитектора Веснина

«Поселок „Сокол“ стал жертвой очередной манипуляции с охранными статусами: принятый в советское время на госохрану как „памятник градостроительства“ и „комплекс“, то есть ансамбль, несколько лет назад он объявлен „достопримечательным местом“, что позволяет… уничтожать его дома до основания и заменять новостройками», — пояснили в «Архнадзоре».