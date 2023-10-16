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Генпрокуратура признала нежелательной организацией Центрально-Европейский университет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Центрально-Европейского университета. Ведомство считает, что «усилия организации» сосредоточены на дискредитации военной операции на территории Украины и «политического руководства Российской Федерации».

«Международная неправительственная организация Central European University (Австрия) обозначает продвижение ценностей „открытого общества и демократии“ в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза. Ее финансирование осуществляется подконтрольными Дж.Соросу структурами», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в образовательных программах вуза «умышленно обесценивается и искажается история российского государства», «преуменьшаются заслуги» видных российских деятелей и «продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах».

«При этом к участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные с какими‑либо государственными учреждениями или с теми, кто поддерживает СВО. Программы обучения сформированы с акцентом на якобы „военные преступления“ России на Украине, „российскую пропаганду“, заявления про „второсортность“ граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию», — добавляют авторы сообщения.

Центрально-Европейский университет ищет кадры, которые готовы работать над «формированием глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу», заключило ведомство.

Центрально-Европейский университет располагается в Вене и Будапеште.

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