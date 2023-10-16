Генпрокуратура признала нежелательной организацией Центрально-Европейский университет

«При этом к участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные с какими‑либо государственными учреждениями или с теми, кто поддерживает СВО. Программы обучения сформированы с акцентом на якобы „военные преступления“ России на Украине, „российскую пропаганду“, заявления про „второсортность“ граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию», — добавляют авторы сообщения.