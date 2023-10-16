Организаторы премии о науке отказались номинировать ютуб-канал из‑за видео о переезде в США

Ютуб-канал о робототехнике исключили из шорт-листа премии «За верность науке» из‑за видео о переезде ИТ-специалиста в США, сообщает РИА «Новости». Замминистра науки и образования Денис Секиринский на заседании оргкомитета заявил, что «наука — миру, но не такой ценой».
Как выяснил РБК, речь идет о ютуб-канале «Pro роботов», на котором 14 октября опубликовали видео с названием «Переезд в США для ИТ-профессионалов/Стартаперы и иммиграция/Визы для ИТ». Секиринский предложил не включать канал в список номинантов в категории «Наука — миру», из‑за того что «там стал размещаться спорный контент относительно возможности получения американской визы, выезда в США для организации там стартапа».
Министр образования и науки Валерий Фальков согласился с подчиненным: «Наука интернациональна, но у каждого ученого есть родина». В номинацию «Наука — миру» попали научно-просветительские проекты, цель которых — популяризовать российскую науку и высшее образование за рубежом, в том числе на других языках.
Создатель «Pro роботов» Александр Байкин рассказал РБК, что ему никто не сообщал о выбытии из конкурса, и заявил, что «мы поддерживаем всегда развитие робототехники в России». «В этом видео я говорю о том, что мы не призывам никого уезжать, а просто рассказываем о возможностях, которые бывают необходимы — в том числе и с расширением бизнеса», — пояснил он.
Ролик о переезде в США Байкин уже удалил. По его мнению, оргкомитет поспешил со своим решением, увидев один заголовок, а само видео не смотрел.