Организаторы премии о науке отказались номинировать ютуб-канал из‑за видео о переезде в США

Создатель «Pro роботов» Александр Байкин рассказал РБК, что ему никто не сообщал о выбытии из конкурса, и заявил, что «мы поддерживаем всегда развитие робототехники в России». «В этом видео я говорю о том, что мы не призывам никого уезжать, а просто рассказываем о возможностях, которые бывают необходимы — в том числе и с расширением бизнеса», — пояснил он.