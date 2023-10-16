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Посмотрите эксклюзивный фрагмент «Анатомии падения» — победителя Канн-2023

Семён Гудошников
Сегодня в 16:34

В российский прокат выходит фильм «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие — обладатель «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля. Дистрибьютор «Про:взгляд» поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком психологического триллера.

«Анатомия падения» рассказывает о немецкой писательнице, которую обвиняют в убийстве супруга. Мужчина упал со скалы в Альпах, а единственным свидетелем его смерти становится незрячий сын, и даже он начинает сомневаться в невиновности матери.

Роли в фильме исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс и другие.

17 октября премьерный показ «Анатомии падения» пройдет в «ГЭС-2 Кино» в рамках The Art Newspaper Russia Film Festival. 18 октября спецпоказ состоится в кинотеатре «Иллюзион». Билеты ищите на «Афише».

Предыдущая картина Трие «Соблазн» входила в шорт-лист Каннского смотра в 2019 году. Режиссерка также неоднократно завоевывала французскую премию «Сезар».

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«Основной инстинкт» без секса: что не так с «Анатомией падения» — победителем Канн-2023?
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Сандра Хюллер
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