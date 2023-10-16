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В Москве открыли после реконструкции Царицынский рынок

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:32

В Москве после реконструкции открыли Царицынский рынок. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.

На рынке появились новые пространства: фуд-корт, детская игровая зона, комната матери и ребенка. Еще оборудовали лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и благоустроили прилегающую территорию. Ремонт завершили всего за 8 месяцев.

В ходе него укрепили несущие конструкции, изменили планировку, поменяли лестницы, установили лифты, заменили инженерные системы, оборудовали всем необходимым для маломобильных посетителей. На фасаде установили витражи с подсветкой, а купольную крышу сделали прозрачной.

© «Мэр Москвы Сергей Собянин»/Telegram
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© «Мэр Москвы Сергей Собянин»/Telegram
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© «Мэр Москвы Сергей Собянин»/Telegram
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© «Мэр Москвы Сергей Собянин»/Telegram
4 из 5
© «Мэр Москвы Сергей Собянин»/Telegram
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В телеграм-канале Собянина говорится, что средняя площадь здания выросла почти в 2,5 раза, а пропускная способность увеличилась до 200 тыс. человек в месяц. При этом ставка для арендаторов площадей не изменилась.

В посте мэра также подчеркивается, что во время реконструкции недалеко от рынка работала круглогодичная ярмарка. Она пришлась по душе покупателям, поэтому ее решили оставить насовсем.

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