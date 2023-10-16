Россияне стали покупать больше книг об арабо-израильских отношениях

С момента начала войны между Израилем и ХАМАС россияне стали интересоваться литературой об арабо-израильском конфликте. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители «Читай-города» и «Литреса».
Сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует рост продаж в штуках на 30% по отношению к сентябрю. Особой популярностью начала пользоваться книга Аниты Шапиры «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века», поделились в «Эксмо-АСТ». Следом идут «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы» Михаэля Бар-Зохара и Нисима Мишаля и «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций» Ронена Бергмана.
В сервисе электронных книг «Литрес» рассказали, что с 7 по 12 октября было продано почти в девять раз больше произведений в категории «История Израиля», чем за аналогичный период сентября. Самый популярный выбор читателей — книга Бергмана и Шапиры. Замыкает топ-5 бестселлер Юджина Рогана «Арабы. История. XVI–XXI вв.».
Информационная лента «не показывает первопричин геополитических конфликтов, лишь усиливая стресс и тревогу», а литература позволяет читателям проанализировать ситуацию и сформировать свое видение, пояснила изданию директор по маркетингу «Альпины» Ирина Антонова.