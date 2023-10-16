Реклама
Новости

Россияне стали покупать больше книг об арабо-израильских отношениях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

С момента начала войны между Израилем и ХАМАС россияне стали интересоваться литературой об арабо-израильском конфликте. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители «Читай-города» и «Литреса».

Сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует рост продаж в штуках на 30% по отношению к сентябрю. Особой популярностью начала пользоваться книга Аниты Шапиры «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века», поделились в «Эксмо-АСТ». Следом идут «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы» Михаэля Бар-Зохара и Нисима Мишаля и «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций» Ронена Бергмана.

В сервисе электронных книг «Литрес» рассказали, что с 7 по 12 октября было продано почти в девять раз больше произведений в категории «История Израиля», чем за аналогичный период сентября. Самый популярный выбор читателей — книга Бергмана и Шапиры. Замыкает топ-5 бестселлер Юджина Рогана «Арабы. История. XVI–XXI вв.».

Информационная лента «не показывает первопричин геополитических конфликтов, лишь усиливая стресс и тревогу», а литература позволяет читателям проанализировать ситуацию и сформировать свое видение, пояснила изданию директор по маркетингу «Альпины» Ирина Антонова.

Подробности по теме
«Опыт угнетения объединяет людей»: интервью с палестинской писательницей Аданией Шибли
Подробности по теме
Писатель Давид Гроссман — о хорошем стендапе, смелости, языке тела и диалоге с Палестиной
расскажите друзьям
теги
ХамасКоммерсант
люди
Ирина Антонова
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»