Россияне стали покупать больше книг об арабо-израильских отношениях

В сервисе электронных книг «Литрес» рассказали, что с 7 по 12 октября было продано почти в девять раз больше произведений в категории «История Израиля», чем за аналогичный период сентября. Самый популярный выбор читателей — книга Бергмана и Шапиры. Замыкает топ-5 бестселлер Юджина Рогана «Арабы. История. XVI–XXI вв.».