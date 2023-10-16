TikTok удалил более полумиллиона видео о войне Израиля и ХАМАС

TikTok удалил более 500 тыс. роликов о войне между Израилем и ХАМАС, а также 8000 прямых трансляций с места конфликта, сообщается в блоге соцсети. Ранее о своей модерации отчитались X и Meta*.
«TikTok выступает против терроризма. Мы шокированы и потрясены ужасающими террористическими актами, [которые произошли] в Израиле на прошлой неделе. Также мы глубоко опечалены усиливающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Наши сердца с пострадавшими», — говорится в заявлении.
В команду модерации TikTok пригласили больше носителей арабского языка и иврита.
Предупреждение от Еврокомиссии также получила Meta Марка Цукерберга. Компанию призвали удалить незаконный контент и «быть очень бдительными, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил».
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.