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TikTok удалил более полумиллиона видео о войне Израиля и ХАМАС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:25

TikTok удалил более 500 тыс. роликов о войне между Израилем и ХАМАС, а также 8000 прямых трансляций с места конфликта, сообщается в блоге соцсети. Ранее о своей модерации отчитались X и Meta*.

«TikTok выступает против терроризма. Мы шокированы и потрясены ужасающими террористическими актами, [которые произошли] в Израиле на прошлой неделе. Также мы глубоко опечалены усиливающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Наши сердца с пострадавшими», — говорится в заявлении.

В команду модерации TikTok пригласили больше носителей арабского языка и иврита.

К ответу TikTik призвал комиссар ЕС Тьерри Бретон. Ранее он направил владельцу X Илону Маску письмо, в котором утверждалось, что платформа «используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС».

Предупреждение от Еврокомиссии также получила Meta Марка Цукерберга. Компанию призвали удалить незаконный контент и «быть очень бдительными, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил».

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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Марк ЦукербергТьерри Бретон
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