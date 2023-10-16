TikTok удалил более полумиллиона видео о войне Израиля и ХАМАС

«TikTok выступает против терроризма. Мы шокированы и потрясены ужасающими террористическими актами, [которые произошли] в Израиле на прошлой неделе. Также мы глубоко опечалены усиливающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Наши сердца с пострадавшими», — говорится в заявлении.