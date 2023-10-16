«Аленка» и «Птичье молоко» получили халяльный сертификат

Фабрика «Красный Октябрь» первая в России получила халяльный сертификат от Роскачества. Об этом пишет РИА «Новости».
«Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей», — сказал управляющий директор «Объединенных кондитеров» Алексей Орлов.
Сертификат выдали на серийное производство конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», горького «Бабаевский», «Элитный» и других сладостей.
Знак «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции, заявили в организации. В ней также уточнили, что проверка процессов производства и готовой продукции проводилась сотрудниками Роскачества и «ведущими в нашей стране экспертами в области шариата».
По данным Роскачества, в халяльных кондитерских изделиях не должны содержаться желатин, кармин, молочная сыворотка, белок, ряд эмульгаторов и алкоголь. В настоящее время в орган по сертификации подано более 70 заявок на сертификацию по требованиям халяль.