«Аленка» и «Птичье молоко» получили халяльный сертификат

Знак «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции, заявили в организации. В ней также уточнили, что проверка процессов производства и готовой продукции проводилась сотрудниками Роскачества и «ведущими в нашей стране экспертами в области шариата».