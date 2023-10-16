Умер композитор Геннадий Гладков. Он написал музыку к «Карлсону» и «Бременским музыкантам»

В возрасте 88 лет умер российский композитор Геннадий Гладков. Об этом сообщает историк культуры Николай Подосокорский.
Причина смерти не уточняется. Место и дата прощания пока неизвестны, уточняет его помощник и менеджер Малик Аминов.
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Еще в студенческие годы он, написал музыку к спектаклю «Друг детства» театра «Современник» по пьесе Михаила Львовского, А в 1965 году выпустил первую пластинку — «Волшебник Изумрудного города».
Музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах, среди которых «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Карлсон» и другие советские мультфильмы и кинокартины.
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