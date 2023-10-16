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Россия ограничила импорт рыбы из Японии из‑за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:44

Россельхознадзор объявил о временном ограничении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Решение принято в качестве меры предосторожности, добавили там.

«Ограничение вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — заявили в службе.

Запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии ранее ввел Китай. Это произошло после решения Токио сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Запрет на импорт из восьми префектур Японии действует в Южной Корее с 2013 года.

Сбрасываемая с «Фукусимы-1» вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

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РоссельхознадзорЕАЭСМАГАТЭ
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