Россия ограничила импорт рыбы из Японии из‑за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Россельхознадзор объявил о временном ограничении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Решение принято в качестве меры предосторожности, добавили там.
«Ограничение вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — заявили в службе.
Запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии ранее ввел Китай. Это произошло после решения Токио сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Запрет на импорт из восьми префектур Японии действует в Южной Корее с 2013 года.
Сбрасываемая с «Фукусимы-1» вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.