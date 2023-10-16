Россия ограничила импорт рыбы из Японии из‑за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии ранее ввел Китай. Это произошло после решения Токио сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Запрет на импорт из восьми префектур Японии действует в Южной Корее с 2013 года.