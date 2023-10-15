«Повеселимся»: вышел первый трейлер «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Netflix показал первый трейлер «Скотт Пилигрим жмет на газ». Мультсериал появится на платформе 17 ноября.
Ролик демонстрирует зрителям впечатляющие боевые сцены под музыку из фильма «Смертельная битва» и напоминает, что персонажей озвучит каст комедии «Скотт Пилигрим против всех», а ее режиссер Эдгар Райт стал одним из исполнительных продюсеров проекта.
Как и оригинальный графический роман Брайана Ли О’Мэлли, анимационный проект расскажет о битве главного героя с семью бывшими парнями девушки его мечты Рамоны Флауэрс. Среди них есть полуниндзя, рок-звезда и вегетарианец, скейтбордист, пират-повелитель огня и братья-диджеи.
В сериале можно услышать голоса Майкла Серы, Мэри Элизабет Уинстед, Кирана Калкина, Анны Кендрик, Обри Плазы, Бри Ларсон, Криса Эванса, Джонни Симмонса и Эллен Вон.
«Я знал, что сиквел в реальном времени маловероятен, но обычно отнекивался, предполагая, что, возможно, аниме-адаптация — это интересный вариант. И вот чудо, однажды Netflix связался со мной и спросил именно об этом. Но еще лучше то, что у нашего гениального создателя Брайана Ли О’Мэлли была идея, которая была гораздо более авантюрной, чем просто прямая адаптация оригинальных книг», — рассказывал Райт в марте на презентации Netflix «Ту-дум».
«Все они добились невероятных успехов, но для меня они — семья. По сей день существует групповая электронная переписка со всеми участниками, которая ведется с 2010 года. Я был счастлив, что смог связаться со всеми и сообщить, что мы наконец-то придумали, как продолжить приключение. Видеть (и слышать), как все возвращаются к своим ролям, было настоящим удовольствием», — делится впечатлениями О’Мэлли.