«Повеселимся»: вышел первый трейлер «Скотт Пилигрим жмет на газ»

«Я знал, что сиквел в реальном времени маловероятен, но обычно отнекивался, предполагая, что, возможно, аниме-адаптация — это интересный вариант. И вот чудо, однажды Netflix связался со мной и спросил именно об этом. Но еще лучше то, что у нашего гениального создателя Брайана Ли О’Мэлли была идея, которая была гораздо более авантюрной, чем просто прямая адаптация оригинальных книг», — рассказывал Райт в марте на презентации Netflix «Ту-дум».