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«Это гробы на колесах»: Адам Драйвер ездил на старых авто для съемок «Феррари», и ему не понравилось

Максим Саблин
Сегодня в 18:17

Адам Драйвер прокатился на старинном гоночном авто для съемок «Феррари» Майкла Манна и был напуган полученным опытом. В разговоре с журналистом Variety он назвал одноместную машину «гробом на колесах».

«Тебя будто переносит в прошлое. Ты понимаешь, что если не повернешь влево или вправо, то ты погибнешь. В новых машинах есть хотя бы ремни безопасности», — сказал Драйвер после премьеры «Феррари» на Нью-Йоркском кинофестивале в пятницу вечером.

Ему дали прокатиться на заброшенной взлетно-посадочной полосе в Модене, Италия. «Они очевидно опаснее, чем современные „Феррари“. Тогда считалось, что водитель получит меньше травм, если его выбросит из машины, чем врежется в стену в этом гробу на колесах», — делится опытом актер.

Майкл Манн уточнил, что автоинженеры в прошлом считали, что в случае аварии водителю безопаснее оказаться за пределами машины, чем остаться внутри с пристегнутым ремнем безопасности.

Режиссер поведал, что также заставил нескольких актеров ездить по трассе на современных гоночных авто, которые еще находятся в разработке Ferrari. Он хотел, чтобы съемочная группа таким образом получила базовые навыки вождения гоночных машин.

Фильм «Феррари» рассказывает о жизни автомобильного магната Энцо в 1957 году, когда его команда готовилась к участию в Mille Miglia, гонке по открытому шоссе длиной в 1500 км.

Как рассказал режиссер, в сцене с автогонкой участвовали 14 или 15 автомобилей. Кинематографистам не дали поработать с репликами старинных спорткаров, вместо этого им пришлось воссоздать модели «Феррари» и «Мазерати» с помощью 3D-принтера. Манн отметил, что их машины могли разгоняться до 220 км/ч и были совершенно безопасны.

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Адам ДрайверМайкл Манн
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