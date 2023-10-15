«Это гробы на колесах»: Адам Драйвер ездил на старых авто для съемок «Феррари», и ему не понравилось

«Тебя будто переносит в прошлое. Ты понимаешь, что если не повернешь влево или вправо, то ты погибнешь. В новых машинах есть хотя бы ремни безопасности», — сказал Драйвер после премьеры «Феррари» на Нью-Йоркском кинофестивале в пятницу вечером.